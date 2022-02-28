https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775484574.html

Финская розничная сеть убирает с полок товары из России

Финская розничная сеть убирает с полок товары из России - РИА Новости, 28.02.2022

Финская розничная сеть убирает с полок товары из России

Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:18

2022-02-28T09:18

2022-02-28T09:18

обострение ситуации в днр и лнр

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на Украине, сообщает пресс-служба концерна."S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - говорится в сообщении.Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.Ранее в пятницу аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии.S-ryhmä ("Эс-группа") входит в концерн SOK, управляет более чем 500 продуктовыми и бакалейными магазинами в Финляндии с 1904 года.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, россия, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии