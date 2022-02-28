Финская розничная сеть убирает с полок товары из России
Вторая по числу супермаркетов в Финляндии сеть S-ryhmä убирает с полок российские товары
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на Украине, сообщает пресс-служба концерна.
Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.
Ранее в пятницу аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии.
S-ryhmä ("Эс-группа") входит в концерн SOK, управляет более чем 500 продуктовыми и бакалейными магазинами в Финляндии с 1904 года.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: О. Фомченкова