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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775484574.html
Финская розничная сеть убирает с полок товары из России
Финская розничная сеть убирает с полок товары из России - РИА Новости, 28.02.2022
Финская розничная сеть убирает с полок товары из России
Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:18
2022-02-28T09:18
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
финляндия
россия
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на Украине, сообщает пресс-служба концерна."S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - говорится в сообщении.Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.Ранее в пятницу аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии.S-ryhmä ("Эс-группа") входит в концерн SOK, управляет более чем 500 продуктовыми и бакалейными магазинами в Финляндии с 1904 года.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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экономика, финляндия, россия, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:18 28.02.2022
 
Финская розничная сеть убирает с полок товары из России

Вторая по числу супермаркетов в Финляндии сеть S-ryhmä убирает с полок российские товары

© Depositphotos / pressmasterТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Depositphotos / pressmaster
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев - РИА Новости. Финская розничная сеть S-ryhmä, вторая по количеству супермаркетов в стране, убирает с полок товары из России, причиной названа российская военная операция на Украине, сообщает пресс-служба концерна.
"S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", - говорится в сообщении.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Из продажи исключат продукты питания, спортивный инвентарь, текстиль и товары народного потребления российского производства - в общей сложности около 50 наименований.
Ранее в пятницу аналогичное решение концерн принял в отношении своих магазинов в Эстонии.
S-ryhmä ("Эс-группа") входит в концерн SOK, управляет более чем 500 продуктовыми и бакалейными магазинами в Финляндии с 1904 года.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаФинляндияРоссияДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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