08:16 28.02.2022 (обновлено: 08:29 28.02.2022)
Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас
Сенатор Клишас: санкции против России уничтожили правовые институты Запада
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, это приведет к катастрофическим последствиям для Евросоюза и США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Санкции практически уничтожили правовые институты Запада, которые складывались веками. Катастрофические последствия собственных действий для своих стран Запад поймет очень скоро", - сказал он.
"Санкционная политика Запада разрушительна для правовых систем Европы и англосаксонских стран", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Опубликовано: М. Моргоева