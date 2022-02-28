https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775475908.html

Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас

Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас - РИА Новости, 28.02.2022

Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, заявил Клишас

Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, это приведет к катастрофическим последствиям для Евросоюза и США, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:16

2022-02-28T08:16

2022-02-28T08:29

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санкции против России уничтожили правовые институты Запада, это приведет к катастрофическим последствиям для Евросоюза и США, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По словам Клишаса, сегодня все должны понимать, что никаких гарантий прав собственности, защиты капиталов и инвестиций больше нет - ни в Европе, ни в США."Санкционная политика Запада разрушительна для правовых систем Европы и англосаксонских стран", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466750.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии