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В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России
В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России - РИА Новости, 01.03.2022
В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:07
2022-03-01T03:46
би-би-си
россия
в мире
великобритания
лиз трасс
телеканал rt
санкции в отношении россии
медиа - общество
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является нежелательным."Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин, поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе", - сказала Трасс в ответ на жалобы парламентария о том, что RT якобы распространяет ложь, и что он и агентство Sputnik уже запрещены в некоторых странах Европы в качестве одной из санкционных мер против России в связи с операцией по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html
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би-би-си, россия, в мире, великобритания, лиз трасс, телеканал rt, санкции в отношении россии, медиа - общество
21:07 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
 
В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России

Глава МИД Трасс: Британия опасается запрещать RT из-за ответных действий России по BBC

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT
Девушки на стенде телеканала RT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушки на стенде телеканала RT
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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является нежелательным.
"Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин, поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе", - сказала Трасс в ответ на жалобы парламентария о том, что RT якобы распространяет ложь, и что он и агентство Sputnik уже запрещены в некоторых странах Европы в качестве одной из санкционных мер против России в связи с операцией по демилитаризации Украины.
Instagram - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 20:27
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Это был просто предлог – Симоньян о запрете вещания RT в ЕС в связи со спецоперацией на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 22:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
 
Би-би-сиРоссияВ миреВеликобританияЛиз ТрассТелеканал RTСанкции в отношении РоссииМедиа - Общество
 
 
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