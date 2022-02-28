https://ria.ru/20220228/rt-1775679689.html

В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России

В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России - РИА Новости, 01.03.2022

В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T21:07

2022-02-28T21:07

2022-03-01T03:46

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санкции в отношении россии

медиа - общество

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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является нежелательным."Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин, поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе", - сказала Трасс в ответ на жалобы парламентария о том, что RT якобы распространяет ложь, и что он и агентство Sputnik уже запрещены в некоторых странах Европы в качестве одной из санкционных мер против России в связи с операцией по демилитаризации Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220226/shou-biznes-1775289973.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

би-би-си, россия, в мире, великобритания, лиз трасс, телеканал rt, санкции в отношении россии, медиа - общество