21:07 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
В Британии испугались запрещать вещание RT из-за ответных действий России
Глава МИД Трасс: Британия опасается запрещать RT из-за ответных действий России по BBC
Девушки на стенде телеканала RT
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если вещание RT будет запрещено в стране, то это, вероятнее всего, приведет к запрету Би-би-си в России, что является нежелательным.
"Мы смотрим, что можно сделать с RT, но реальность в том, что если мы запретим RT в Великобритании, то это вероятнее всего приведет к запрету телеканала Би-би-си в России, а мы хотим, чтобы население России узнавало правду о том, что делает Владимир Путин, поэтому мы должны быть острожными в этом вопросе", - сказала Трасс в ответ на жалобы парламентария о том, что RT якобы распространяет ложь, и что он и агентство Sputnik уже запрещены в некоторых странах Европы в качестве одной из санкционных мер против России в связи с операцией по демилитаризации Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ, в число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.