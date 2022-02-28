21:02 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания
Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили RT из сетки вещания
Оператор на съемке конференции RT
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили российский телеканал RT из сетки своего вещания, сообщил министр наследия Канады Пабло Родригез.
В субботу Родригез публиковал в своем Twitter-аккаунте заявление, что он "разделяет озабоченность многих канадцев присутствием RT в канадской сетке вещания".
В понедельник он заявил в аккаунте, что решение об исключении российского канала приняли компании Bell и Shaw Communications.
"Начиная с завтрашнего дня Shaw больше не будет транслировать Russia Today", - информирует коммуникационная компания в своем Twitter-аккаунте. Пользователям обещают вернуть оплату за подписку на канал в качестве кредита оплаты в следующем месяце.
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.