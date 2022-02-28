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Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания
Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания - РИА Новости, 01.03.2022
Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания
Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили российский телеканал RT из сетки своего вещания, сообщил министр наследия Канады Пабло... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T21:02
2022-03-01T03:46
в мире
санкции в отношении россии
канада
россия
телеканал rt
медиа - общество
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили российский телеканал RT из сетки своего вещания, сообщил министр наследия Канады Пабло Родригез.В субботу Родригез публиковал в своем Twitter-аккаунте заявление, что он "разделяет озабоченность многих канадцев присутствием RT в канадской сетке вещания".В понедельник он заявил в аккаунте, что решение об исключении российского канала приняли компании Bell и Shaw Communications."Начиная с завтрашнего дня Shaw больше не будет транслировать Russia Today", - информирует коммуникационная компания в своем Twitter-аккаунте. Пользователям обещают вернуть оплату за подписку на канал в качестве кредита оплаты в следующем месяце.В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html
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в мире, санкции в отношении россии, канада, россия, телеканал rt, медиа - общество
21:02 28.02.2022 (обновлено: 03:46 01.03.2022)
 
Два канадских провайдера исключили RT из сетки вещания

Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили RT из сетки вещания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оператор на съемке конференции RT
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Канадские провайдеры Bell Canada и Shaw Communications исключили российский телеканал RT из сетки своего вещания, сообщил министр наследия Канады Пабло Родригез.
В субботу Родригез публиковал в своем Twitter-аккаунте заявление, что он "разделяет озабоченность многих канадцев присутствием RT в канадской сетке вещания".
В понедельник он заявил в аккаунте, что решение об исключении российского канала приняли компании Bell и Shaw Communications.
"Начиная с завтрашнего дня Shaw больше не будет транслировать Russia Today", - информирует коммуникационная компания в своем Twitter-аккаунте. Пользователям обещают вернуть оплату за подписку на канал в качестве кредита оплаты в следующем месяце.
Это был просто предлог – Симоньян о запрете вещания RT в ЕС в связи со спецоперацией на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 22:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС договорился запретить вещание RT и Sputnik
В воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад нарушает международное право, вводя санкции, заявили в Дамаске
 
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