https://ria.ru/20220228/rt-1775677086.html

В Британии начали 15 расследований в отношении новостных программ RT

В Британии начали 15 расследований в отношении новостных программ RT - РИА Новости, 28.02.2022

В Британии начали 15 расследований в отношении новостных программ RT

Британский регулятор Ofcom заявил, что начал 15 расследований в отношении новостных программ RT, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:56

2022-02-28T20:56

2022-02-28T20:56

в мире

ofcom

великобритания

телеканал rt

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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Британский регулятор Ofcom заявил, что начал 15 расследований в отношении новостных программ RT, говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что наблюдают "значительное увеличение числа программ на RT, которые требуют расследования в соответствии с Кодексом вещания"."Ofcom сегодня открыл 15 новых расследований в отношении надлежащей беспристрастности новостных программ на новостном канале RT", - отмечается в сообщении.Регулятор добавил, что расследования касаются 15 выпусков почасовой новостной программы, транслируемой на RT 27 февраля 2022 года с 05.00 до 19.00 включительно, и будут ускорены, учитывая серьезность и срочность нынешнего кризиса."Мы ожидаем полного сотрудничества от RT", - подчеркнули в Ofcom.Уточняется, что при освещении важных вопросов, таких как кризис на Украине, все лицензиаты Ofcom должны "соблюдать особые требования к беспристрастности, изложенные в Кодексе". "Эти правила требуют, чтобы вещатели предпринимали дополнительные шаги для сохранения должной беспристрастности, а именно путем включения и придания должного значения широкому кругу значимых мнений", - добавили в Ofcom.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Ofcom проверить RT на предмет нарушений, так как считает, что материалы телеканала "наносят ущерб правде".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать. Замглавреда RT Анна Белкина отмечала, что Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, за последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания Ofcom , "чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране". Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775529310.html

https://ria.ru/20220227/veschanie-1775442382.html

великобритания

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ofcom, великобритания, телеканал rt