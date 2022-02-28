https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы

Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы - РИА Новости, 28.02.2022

Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы

Из-за ситуации на Украине США и ЕС ввели уже целую серию экономических санкций, существенно осложнив работу крупнейшим организациям. И теперь пошли на... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:10

2022-02-28T08:10

2022-02-28T17:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

еврокомиссия

санкции в отношении россии

сша

урсула фон дер ляйен

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Из-за ситуации на Украине США и ЕС ввели уже целую серию экономических санкций, существенно осложнив работу крупнейшим организациям. И теперь пошли на беспрецедентные меры: Евросоюз запрещает все транзакции с Банком России, замораживает международные резервы и готов отключить несколько банков от SWIFT. Это по сути подрывает всю финансовую систему — мировую, не только российскую. Чем могут обернуться столь жесткие меры, разбиралось РИА Новости."Парализовать" активыКак заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз запрещает все транзакции с Центральным банком России. Вдобавок в ночь на воскресенье Вашингтон и Брюссель наложили санкции на его международные активы. Сценарий не новый: иранский ЦБ находится под блокирующими санкциями США уже более двух десятилетий. Почти два миллиарда долларов в американском Citibank заморожены. В 2019-м американцы внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) Центробанк Венесуэлы, на следующий год — Сирии. В августе 2021-го заморозили семь миллиардов афганских долларов, хранившиеся в США. Теперь администрация Джо Байдена заявляет, что сама решит, как потратить деньги Кабула. Половину намерены отдать пострадавшим в терактах 11 сентября, другую — отправить в гуманитарные организации. В Афганистане и Китае это назвали грабежом."Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается", — оценил происходящее теперь и с российскими резервами глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Аналитики констатируют: столь экстремальные финансовые санкции ударят не только по российской финансовой системе, но и по всему миру. Заморозка транзакций означает, что работа любых контрагентов в Евросоюзе, а также США и Канаде приостановится. Банк России не сможет покупать и продавать валюту, и это лишит европейских и американских партнеров возможности оплачивать российский экспорт."Значит, невозможно оплачивать российский газ, нефть и прочие товары. На биржах Европы и США возникнет паника. Россия — это десять процентов мировой добычи нефти, около 170 миллиардов кубометров поставок газа в Европу, больше трети американских потребностей в палладии и многое другое, включая первое место в мире по пшенице. То есть это удар по многим странам", — указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".Он не исключил вариант, при котором российский экспорт будут оплачивать рублями, а для их покупки партнеры из Европы и других стран начнут продавать валюту непосредственно на российском валютном рынке.Отключают от SWIFTКабмин ФРГ также заявил, что попавшие под санкции российские организации отключат от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи. Как говорится в сообщении по итогам переговоров западных лидеров, "изоляция этих учреждений от международных финансовых потоков значительно ограничит их глобальную деятельность".Переводы внутри страны при любом сценарии обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. С ее помощью сейчас осуществляют 20 процентов транзакций на внутреннем рынке. К ней подключились банки большинства постсоветских государств, а также некоторые организации из Германии и Швейцарии.СПФС сможет заменить SWIFT, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Российская инфраструктура будет работать бесперебойно в условиях западных санкций, отметила она.Что же касается международных платежей, то, как предполагают аналитики, вероятно, задействуют корреспондентские отношения с азиатскими банками. В частности, есть возможность подключиться к китайской CIPS (China International Payments System).Интересный момент: SWIFT — кооперативное сообщество под бельгийской юрисдикцией. Система принадлежит формально независимым частным финансовым институтам. "Поэтому ни Вашингтон, ни Брюссель не имеют права указывать, кого отключать, а кого нет", — подчеркивает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Однако есть два прецедента: в 2012-м так поступили с Ираном, в 2017-м — с Северной Кореей.Масштабы бедствияБлокировка золотовалютных резервов не позволит проводить дополнительную эмиссию для поддержания ликвидности банков внутри страны, указывает финансовый аналитик Андрей Плотников.Пока неясно, какой именно объем заблокируют. По состоянию на 18 февраля ЗВР Банка России — 643 миллиарда долларов. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте. Заморозка может коснуться евро (29%), долларов (21,9%), фунтов стерлингов и иен. Это порядка 63%.Золото (23% на 140 миллиардов долларов) находится в России, так же как наличные валюта и рубли.По данным, опубликованным 1 февраля, 311 миллиардов долларов размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов, 152 миллиарда — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще 132 миллиарда хранятся в золоте на территории России, около 30 миллиардов — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR).Однако эти сведения раскрываются с определенным временным лагом, примерно в полгода. Причем информация о том, где активы хранятся территориально, закрыта. Все зависит от того, где сейчас у ЦБ то, что используют для интервенций, указывает Наталья Мильчакова, заместитель руководители ИАЦ "Альпари". Блокировка резервов в долларах, евро и фунтах стерлингов может осложнить продажу валюты, которую ЦБ начал 24 февраля для стабилизации рубля. При нехватке ЦБ может приобретать валюту за рубежом, в первую очередь у союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Китая или Индии.Как подчеркнул ранее регулятор, Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия "для любого сценария развития событий".Эксперты указывают на то, что заморозка транзакций и резервов делает валюты развитых стран токсичными, повышая вероятность возвращения условного золотого стандарта. Не исключено, что Китай приступит к распродаже казначейских обязательства США и европейских облигаций, переводя резервы в драгоценные металлы и стратегические материалы, замечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".По сути, действия, направленные против России, способны разрушить всю мировую финансовую систему, созданную 75 лет назад.

https://ria.ru/20220218/afganistan-1773340196.html

https://ria.ru/20220203/mvf-1770754401.html

https://ria.ru/20211210/swift-1762996029.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, санкции в отношении россии, сша, урсула фон дер ляйен, госдума рф, джо байден, евросоюз, swift, афганистан, сирия, венесуэла