https://ria.ru/20220228/raneniya-1775570914.html

В Донецке два ребенка получили осколочные ранения из-за обстрела ВСУ

В Донецке два ребенка получили осколочные ранения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022

В Донецке два ребенка получили осколочные ранения из-за обстрела ВСУ

Два ребенка получили осколочные ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:27

2022-02-28T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6b40f9135199e927bf42ea1f3ecd93b.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Два ребенка получили осколочные ранения в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости местные жители.По их словам, в 1.50 украинские войска обстреляли жилые дома по улице Юннатов в Кировском районе Донецка, предположительно, запрещёнными снарядами калибром 122 миллиметра. Один житель получил осколочные ранения в область спины, остальные успели скрыться в убежищах.Соседнюю улицу накануне также обстреляли минометами калибром 80 миллиметров. Как передает корреспондент РИА Новости, из-за малой дальности полёта этого типа боеприпаса складывается впечатление, что работала диверсионная группа, перешедшая линию фронта с украинской стороны, сама линия разграничения находится примерно в 12 километрах. Во время этого обстрела пострадали дети - получили осколочные ранения и находятся в травматологии. Обстрелы района происходят регулярно, рассказали местные жители.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрелов в Кировском районе Донецка Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских войск в Кировском районе Донецка, сообщили РИА Новости местные жители. Очевидцы рассказывают подробности обстрелов, корреспондент РИА Новости показывает кадры последствий. 2022-02-28T14:27 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика