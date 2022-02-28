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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ranenie-1775509073.html
В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022
В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
владимир путин
россия
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."В 10.45 во время обстрела ВФУ Никитовского района г. Горловки ранение конечностей получила мирная жительница 1951 г.р., которая проживала по адресу: ул. Полевая, 5", - сообщил штаб в Telegram-канале.В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку с применением снарядов калибром 152 миллиметра и мин калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/dnr-1775493341.html
донецкая народная республика
горловка
россия
киев
зайцево
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в мире, донецкая народная республика, горловка, владимир путин, россия, стирол, сцкк, киев, зайцево
11:07 28.02.2022 (обновлено: 11:15 28.02.2022)
 
В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле Горловки украинскими силовиками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В 10.45 во время обстрела ВФУ Никитовского района г. Горловки ранение конечностей получила мирная жительница 1951 г.р., которая проживала по адресу: ул. Полевая, 5", - сообщил штаб в Telegram-канале.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку с применением снарядов калибром 152 миллиметра и мин калибром 120 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подразделения ДНР взяли Новый Айдар и блокировали Волноваху
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВладимир ПутинРоссияСтиролСЦКККиевЗайцево
 
 
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