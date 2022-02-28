https://ria.ru/20220228/ranenie-1775509073.html

В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР заявили о ранении женщины при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

владимир путин

россия

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."В 10.45 во время обстрела ВФУ Никитовского района г. Горловки ранение конечностей получила мирная жительница 1951 г.р., которая проживала по адресу: ул. Полевая, 5", - сообщил штаб в Telegram-канале.В понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку с применением снарядов калибром 152 миллиметра и мин калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/dnr-1775493341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, горловка, владимир путин, россия, стирол, сцкк, киев, зайцево