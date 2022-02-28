16:45 28.02.2022 (обновлено: 16:51 28.02.2022)
Боррель назвал заявление Путина в защиту России безответственным
Глава евродипломатии Боррель назвал заявление Путина в защиту России безответственным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал безответственным заявление российского президента Владимира Путина в защиту России.
Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"Это абсолютная безответственность сейчас апеллировать к ядерному оружию. Но напоминаю: когда началось нападение, он уже говорил, что все, кто попытаются помешать его действиям (он не использовал слово "ядерный", но он выступил с очень ясной угрозой), столкнется с атаками, с которыми ранее не сталкивались. Это достаточно прямая форма сказать о ядерной угрозе. И сейчас она еще более ясная. Это показывает, что это за человек, которому мы противостоим. Возможно, это риторическая угроза, но это огромная безответственность довести уровень конфликта до таких терминов", - сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.
Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. В телеобращении к россиянам президент РФ заявил: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным".
Ранее он, говоря о теоретической возможности применения ядерного оружия, заявлял, что если кем-то будет принято решение уничтожить Россию, у нее возникает законное право ответить; для человечества это будет глобальная катастрофа, но "я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?"
Опубликовано: К. Волков