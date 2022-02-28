https://ria.ru/20220228/putin-1775612884.html

Боррель назвал заявление Путина в защиту России безответственным

Боррель назвал заявление Путина в защиту России безответственным - РИА Новости, 28.02.2022

Боррель назвал заявление Путина в защиту России безответственным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал безответственным заявление российского президента Владимира Путина в защиту России. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:45

2022-02-28T16:45

2022-02-28T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

евросоюз

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украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал безответственным заявление российского президента Владимира Путина в защиту России.Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."Это абсолютная безответственность сейчас апеллировать к ядерному оружию. Но напоминаю: когда началось нападение, он уже говорил, что все, кто попытаются помешать его действиям (он не использовал слово "ядерный", но он выступил с очень ясной угрозой), столкнется с атаками, с которыми ранее не сталкивались. Это достаточно прямая форма сказать о ядерной угрозе. И сейчас она еще более ясная. Это показывает, что это за человек, которому мы противостоим. Возможно, это риторическая угроза, но это огромная безответственность довести уровень конфликта до таких терминов", - сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. В телеобращении к россиянам президент РФ заявил: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным".Ранее он, говоря о теоретической возможности применения ядерного оружия, заявлял, что если кем-то будет принято решение уничтожить Россию, у нее возникает законное право ответить; для человечества это будет глобальная катастрофа, но "я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России?"Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/putin-1775389742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин