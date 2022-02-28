09:14 28.02.2022 (обновлено: 09:47 28.02.2022)
Пушилин попал под обстрел в Павлополе
Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в Павлополе, он не пострадал
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин накануне попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь на юге республики, он не пострадал.
"Да. Но, послушайте, дело житейское... все в порядке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
Как сообщил ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, по состоянию на 27 февраля подразделения ДНР кроме Павлополя взяли под контроль еще 16 населённых пунктов: Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: М. Зубков