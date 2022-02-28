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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/pushilin-1775483626.html
Пушилин попал под обстрел в Павлополе
Пушилин попал под обстрел в Павлополе - РИА Новости, 28.02.2022
Пушилин попал под обстрел в Павлополе
Глава ДНР Денис Пушилин накануне попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь на юге республики, он не пострадал. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:14
2022-02-28T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин накануне попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь на юге республики, он не пострадал."Да. Но, послушайте, дело житейское... все в порядке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.Павлополь в воскресенье был взят под контроль подразделений ДНР.Как сообщил ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, по состоянию на 27 февраля подразделения ДНР кроме Павлополя взяли под контроль еще 16 населённых пунктов: Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, россия
09:14 28.02.2022 (обновлено: 09:47 28.02.2022)
 
Пушилин попал под обстрел в Павлополе

Глава ДНР Пушилин попал под обстрел в Павлополе, он не пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин накануне попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь на юге республики, он не пострадал.
"Да. Но, послушайте, дело житейское... все в порядке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.
Павлополь в воскресенье был взят под контроль подразделений ДНР.
Как сообщил ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, по состоянию на 27 февраля подразделения ДНР кроме Павлополя взяли под контроль еще 16 населённых пунктов: Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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