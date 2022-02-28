13:07 28.02.2022 (обновлено: 13:23 28.02.2022)
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: украинцы не знают о происходящем, они стали жертвами пропаганды
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не только в администрации президента, а во всей России у подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут в Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками. Но и по своему опыту - я не буду вдаваться в детали, не считаю, что это касается темы конференц-кола, - но по своему опыту могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получают ли в Кремле новую информацию, "отличающегося от вашего представления до начала операции", от родственников и друзей сотрудников администрации президента, живущих на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Опубликовано: Е. Зайцева