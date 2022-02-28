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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков
У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:07
2022-02-28T13:23
дмитрий песков
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не только в администрации президента, а во всей России у подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут в Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками. Но и по своему опыту - я не буду вдаваться в детали, не считаю, что это касается темы конференц-кола, - но по своему опыту могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получают ли в Кремле новую информацию, "отличающегося от вашего представления до начала операции", от родственников и друзей сотрудников администрации президента, живущих на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, украина, в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:07 28.02.2022 (обновлено: 13:23 28.02.2022)
 
Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: украинцы не знают о происходящем, они стали жертвами пропаганды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
"Не только в администрации президента, а во всей России у подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут в Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками. Но и по своему опыту - я не буду вдаваться в детали, не считаю, что это касается темы конференц-кола, - но по своему опыту могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получают ли в Кремле новую информацию, "отличающегося от вашего представления до начала операции", от родственников и друзей сотрудников администрации президента, живущих на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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