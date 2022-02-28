https://ria.ru/20220228/propaganda-1775544404.html

Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков

Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Украинцы стали жертвами пропаганды, заявил Песков

У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:07

2022-02-28T13:07

2022-02-28T13:23

дмитрий песков

украина

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не только в администрации президента, а во всей России у подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далекие и так далее, которые живут в Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками. Но и по своему опыту - я не буду вдаваться в детали, не считаю, что это касается темы конференц-кола, - но по своему опыту могу сказать, что даже те, кто сейчас сидят в подвалах зданий и так далее, они: а) очень часто действительно становятся заложниками этих самых военных националистических формирований, они действительно их используют как щит; б) они не знают реального положения дел; и с) они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получают ли в Кремле новую информацию, "отличающегося от вашего представления до начала операции", от родственников и друзей сотрудников администрации президента, живущих на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775543444.html

украина

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, украина, в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика