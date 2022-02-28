16:10 28.02.2022 (обновлено: 16:21 28.02.2022)
В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа
Депутат Госдумы Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве преступлением против своего народа
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего народа", сообщили в пресс-службе депутата.
Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, местные СМИ уже сообщают о случаях мародёрства. В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.
"Очередным преступлением против своего народа" назвал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам", - говорится в сообщении.
"В России наблюдают все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба.
"С Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками", - добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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Опубликовано: Кирилл Иванников