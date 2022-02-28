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В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа
В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:10
2022-02-28T16:21
россия
госдума рф
украина
киев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего народа", сообщили в пресс-службе депутата.Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, местные СМИ уже сообщают о случаях мародёрства. В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов."Очередным преступлением против своего народа" назвал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам", - говорится в сообщении."В России наблюдают все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба."С Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками", - добавил депутат.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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Кирилл Иванников
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россия, госдума рф, украина, киев, в мире
16:10 28.02.2022 (обновлено: 16:21 28.02.2022)
 
В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа

Депутат Госдумы Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве преступлением против своего народа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего народа", сообщили в пресс-службе депутата.
Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, местные СМИ уже сообщают о случаях мародёрства. В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.
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Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
"Очередным преступлением против своего народа" назвал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам", - говорится в сообщении.
России наблюдают все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба.
Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками", - добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Опубликовано: Кирилл Иванников
 
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