https://ria.ru/20220228/prestuplenie-1775602039.html

В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа

В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуме обвинили украинскую власть в преступлении против своего народа

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:10

2022-02-28T16:10

2022-02-28T16:21

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал раздачу оружия в Киеве "очередным преступлением против своего народа", сообщили в пресс-службе депутата.Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, местные СМИ уже сообщают о случаях мародёрства. В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов."Очередным преступлением против своего народа" назвал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия и боеприпасов, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам", - говорится в сообщении."В России наблюдают все новые и новые злодеяния режима Зеленского, который под видом защиты населения организует хаос на улицах городов, раздавая оружие уголовникам", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба."С Украины сегодня поступают сообщения о мародерстве и насилии в отношении мирного населения, убийствах гражданских лиц, чинимых дорвавшимися до оружия преступниками", - добавил депутат.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, госдума рф, украина, киев, в мире