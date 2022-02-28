https://ria.ru/20220228/pomosch-1775461402.html

Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине

Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Владимиру Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:34

2022-02-28T02:34

2022-02-28T02:42

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ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Владимиру Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.При этом британский премьер "высоко оценил храбрость украинского народа" и "лидерство" Зеленского."Лидеры договорились продолжать поддерживать тесный контакт, и премьер-министр подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины", — заключается в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/berdyansk-1775455768.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, владимир зеленский, борис джонсон, великобритания, владимир путин, россия, лондон