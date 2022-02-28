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02:34 28.02.2022 (обновлено: 02:42 28.02.2022)
Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине
Джонсон пообещал Зеленскому сделать все для оказания оборонительной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Владимиру Зеленскому, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Зеленский сказал, что, по его мнению, следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины, а премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину", — отметили в канцелярии Джонсона.
При этом британский премьер "высоко оценил храбрость украинского народа" и "лидерство" Зеленского.
"Лидеры договорились продолжать поддерживать тесный контакт, и премьер-министр подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины", — заключается в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Н. Стома