https://ria.ru/20220228/polety-1775617525.html

Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города

Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города - РИА Новости, 28.02.2022

Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города

Таджикистан приостановил полеты в некоторые города России в связи с ситуацией на Украине, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве гражданской авиации при РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:04

2022-02-28T17:04

2022-02-28T17:04

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ДУШАНБЕ, 28 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан приостановил полеты в некоторые города России в связи с ситуацией на Украине, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве гражданской авиации при правительстве страны."Решением Росавиации работа 12 аэропортов вблизи границы с Украиной временно приостановлена. Из Таджикистана из этих аэропортов в три осуществлялись регулярные рейсы. Это - Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж", - сказал собеседник агентства.По его словам источника, рейсы, запланированные в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, возможно, будут осуществятся в другие близлежащие к ним аэропорты РФ."Это временные меры, продлятся они до 2 марта. Дальше все зависит от ситуации, так как эти меры предприняты для обеспечения безопасности полетов и пассажиров", - сказал он.В российской авиакомпании S7, выполняющей рейсы Худжанд (север Таджикистана) – Воронеж, сообщили РИА Новости, что у них на 2 марта планируется рейс на Воронеж и продаются билеты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости - туризм, в мире, владимир путин, россия, украина, таджикистан, воронеж, краснодар, ростов-на-дону