https://ria.ru/20220228/polety-1775617525.html
Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города
Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города - РИА Новости, 28.02.2022
Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города
Таджикистан приостановил полеты в некоторые города России в связи с ситуацией на Украине, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве гражданской авиации при РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:04
2022-02-28T17:04
2022-02-28T17:04
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ДУШАНБЕ, 28 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан приостановил полеты в некоторые города России в связи с ситуацией на Украине, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве гражданской авиации при правительстве страны."Решением Росавиации работа 12 аэропортов вблизи границы с Украиной временно приостановлена. Из Таджикистана из этих аэропортов в три осуществлялись регулярные рейсы. Это - Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж", - сказал собеседник агентства.По его словам источника, рейсы, запланированные в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, возможно, будут осуществятся в другие близлежащие к ним аэропорты РФ."Это временные меры, продлятся они до 2 марта. Дальше все зависит от ситуации, так как эти меры предприняты для обеспечения безопасности полетов и пассажиров", - сказал он.В российской авиакомпании S7, выполняющей рейсы Худжанд (север Таджикистана) – Воронеж, сообщили РИА Новости, что у них на 2 марта планируется рейс на Воронеж и продаются билеты.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220228/aeroflot-1775553293.html
https://ria.ru/20220228/polety-1775527875.html
https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, владимир путин, россия, украина, таджикистан, воронеж, краснодар, ростов-на-дону
Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города
Таджикистан приостановил полеты в некоторые российские города из-за ситуации на Украине
ДУШАНБЕ, 28 фев – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан приостановил полеты в некоторые города России в связи с ситуацией на Украине, сообщили РИА Новости в понедельник в Агентстве гражданской авиации при правительстве страны.
"Решением Росавиации работа 12 аэропортов вблизи границы с Украиной временно приостановлена. Из Таджикистана из этих аэропортов в три осуществлялись регулярные рейсы. Это - Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж", - сказал собеседник агентства.
По его словам источника, рейсы, запланированные в Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, возможно, будут осуществятся в другие близлежащие к ним аэропорты РФ.
"Это временные меры, продлятся они до 2 марта. Дальше все зависит от ситуации, так как эти меры предприняты для обеспечения безопасности полетов и пассажиров", - сказал он.
В российской авиакомпании S7, выполняющей рейсы Худжанд (север Таджикистана) – Воронеж, сообщили РИА Новости, что у них на 2 марта планируется рейс на Воронеж
и продаются билеты.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: В. Лаврентьев