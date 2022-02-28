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Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной
Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на переговорах с Украиной в Белоруссии удалось найти ряд пунктов, по которым... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:35
2022-02-28T19:35
2022-02-28T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид слуцкий (политик)
белоруссия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на переговорах с Украиной в Белоруссии удалось найти ряд пунктов, по которым возможно достичь прогресса."Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Обсуждение на переговорах с Украиной в Белоруссии было "самым детальным, самым подробным", заявил член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий."Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали больше 5 часов", - сказал он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид слуцкий (политик), белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
19:35 28.02.2022 (обновлено: 20:29 28.02.2022)
Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной
Депутат Слуцкий: на переговорах с Украиной нашли пункты, по которым возможен прогресс