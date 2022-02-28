https://ria.ru/20220228/peregovory-1775659367.html

Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной

Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на переговорах с Украиной в Белоруссии удалось найти ряд пунктов, по которым... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:35

2022-02-28T19:35

2022-02-28T20:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид слуцкий (политик)

белоруссия

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775561488_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_82e58ccbe9d044b5f74f1b25359a7bb7.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что на переговорах с Украиной в Белоруссии удалось найти ряд пунктов, по которым возможно достичь прогресса."Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Обсуждение на переговорах с Украиной в Белоруссии было "самым детальным, самым подробным", заявил член российской делегации переговорщиков Леонид Слуцкий."Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали больше 5 часов", - сказал он журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

белоруссия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид слуцкий (политик), белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр