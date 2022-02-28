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Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров
Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров - РИА Новости, 28.02.2022
Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров
Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:14
2022-02-28T20:38
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев — РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд.Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов.Как сообщил по итогам переговоров член российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.Мединский добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что "стороны услышали друг друга" и "нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса".В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Он добавил, что во втором раунде переговоров эти темы получат развитие. Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня, подчеркнул советник главы президентского офиса.Москву на переговорах представили Мединский, Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.С украинской стороны переговоры помимо Подоляка вели, министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире
19:14 28.02.2022 (обновлено: 20:38 28.02.2022)
 
Россия и Украина договорились провести еще один раунд переговоров

Переговоры России и Украины в Гомельской области завершились

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Переговоры России и Украины в Гомельской области
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев — РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине завершились, стороны договорились провести новый раунд.
Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов.
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Как сообщил по итогам переговоров член российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
Мединский добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.

"До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", — заключил помощник президента.

Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что "стороны услышали друг друга" и "нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса".
В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Он добавил, что во втором раунде переговоров эти темы получат развитие. Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня, подчеркнул советник главы президентского офиса.
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Москву на переговорах представили Мединский, Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
С украинской стороны переговоры помимо Подоляка вели, министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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