https://ria.ru/20220228/peregovory-1775624500.html

На переговорах России и Украины объявили перерыв

На переговорах России и Украины объявили перерыв - РИА Новости, 28.02.2022

На переговорах России и Украины объявили перерыв

На переговорах российских и украинских делегаций, которые идут в Белоруссии, сейчас перерыв, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:28

2022-02-28T17:28

2022-02-28T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На переговорах российских и украинских делегаций, которые идут в Белоруссии, сейчас перерыв, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на источник."На переговорах российских и украинских делегаций в Гомельской области сейчас идет перерыв", - сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, белоруссия, ситуация в днр и лнр