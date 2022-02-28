https://ria.ru/20220228/peregovory-1775559616.html

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов - РИА Новости, 28.02.2022

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов

В Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:52

2022-02-28T13:52

2022-02-28T17:54

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Украинские СМИ сообщили, что встреча завершилась, однако эту информацию опровергли. Она длится уже более четырех часов.Стороны согласовали переговоры накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров. В его офисе заявили, что главный вопрос — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир мединский, владимир зеленский, россия, белоруссия, украина