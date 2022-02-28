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Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов - РИА Новости, 28.02.2022
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов
В Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:52
2022-02-28T17:54
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Украинские СМИ сообщили, что встреча завершилась, однако эту информацию опровергли. Она длится уже более четырех часов.Стороны согласовали переговоры накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров. В его офисе заявили, что главный вопрос — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир мединский, владимир зеленский, россия, белоруссия, украина
13:52 28.02.2022 (обновлено: 17:54 28.02.2022)
 
Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии идут более четырех часов

Переговоры делегаций России и Украины в Белоруссии продолжаются более четырех часов

© РИА Новости / Александр КряжевПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины, сообщил корреспондент РИА Новости.
Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Украинские СМИ сообщили, что встреча завершилась, однако эту информацию опровергли. Она длится уже более четырех часов.
Стороны согласовали переговоры накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:11
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.
В его офисе заявили, что главный вопрос — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: М. Моргоева
 
Признание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир МединскийВладимир ЗеленскийРоссияБелоруссияУкраина
 
 
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