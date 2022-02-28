https://ria.ru/20220228/peregovory-1775555586.html
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
Берлин внимательно следит за переговорным процессом между Россией и Украине через свои контакты и контакты союзников, заявил официальный представитель камина... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:40
2022-02-28T13:40
2022-02-28T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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германия
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Берлин внимательно следит за переговорным процессом между Россией и Украине через свои контакты и контакты союзников, заявил официальный представитель камина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Мы наблюдаем за этим через наши контакты и контакты европейских стран с Россией", - заявил он на брифинге в понедельник.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В понедельник ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, германия, украина, ситуация в днр и лнр
13:40 28.02.2022 (обновлено: 13:46 28.02.2022)
В Берлине заявили, что следят за переговорами России и Украины
Кабмин Германии заявил, что внимательно следит за переговорами России и Украины