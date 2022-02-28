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Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией - РИА Новости, 28.02.2022
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией
Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:28
2022-02-28T13:12
россия
в мире
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белоруссия
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алексей резников
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Прилетело два вертолета, в которых находятся представители Киева.В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:В офисе Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Прибытие украинской делегации на переговоры
Вертолеты с членами украинской делегации прибыли к месту переговоров с Россией.
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россия, в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, владимир зеленский, алексей резников, давид арахамия
11:28 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
 
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией

Украинская делегация на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с Россией

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Прилетело два вертолета, в которых находятся представители Киева.
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В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:
В офисе Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.
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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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Опубликовано: В. Лаврентьев
 
РоссияВ миреУкраинаБелоруссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАлексей РезниковДавид Арахамия
 
 
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