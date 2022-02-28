11:28 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией
Украинская делегация на вертолетах прибыла к месту проведения переговоров с Россией
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Прилетело два вертолета, в которых находятся представители Киева.
В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:
- —министр обороны Алексей Резников;
- —глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- —замглавы МИД Николай Точицкий;
- —советник главы офиса президента Михаил Подоляк;
- —депутат Верховной рады Рустем Умеров;
- —первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
В офисе Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
О встрече стороны договорились накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты переговоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Опубликовано: В. Лаврентьев