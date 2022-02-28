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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775499240.html
Воскресенский рассказал, как Киев подтвердил участие в переговорах
Воскресенский рассказал, как Киев подтвердил участие в переговорах - РИА Новости, 28.02.2022
Воскресенский рассказал, как Киев подтвердил участие в переговорах
Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах, сказал член конституционной комиссии... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:31
2022-02-28T10:51
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
белоруссия
украина
дмитрий песков
россия
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах, сказал член конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский."Переговоры фактически начались по инициативе президента (Белоруссии) Лукашенко, это он пытался как человек, который хочет мира между странами и народами, пытался трижды связаться с Зеленским. И только на третий раз Зеленский соизволил поговорить. Это произошло вчера, за 10 минут до истечения срока ультиматума российской делегации, которая приехала на переговоры в Гомель. Сейчас, вместо того, чтобы по прямой поехать в Гомель, это заняло бы час-два максимум... украинская делегация решила поехать большим кругом через Польшу", - сказал Воскресенский в эфире Первого канала.По его словам, украинская делегация заехала через Брест. "Сейчас переговоры должны начаться, но трудно предсказывать что-либо, потому что не все стороны переговоров являются самостоятельными", - добавил Воскресенский.Ранее украинская сторона выбрала Гомель как место переговоров, российская делегация ожидала в воскресенье подтверждение переговоров до 15.00 по местному времени.Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник сообщил, что площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.До этого Воскресенский говорил РИА Новости, что после разговора с Лукашенко Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Воскресенский сообщал, что переговоры вместо ранее заявленного вечера воскресенья пройдут утром в понедельник, потому что украинская делегация из соображений безопасности выехала наземным транспортом к месту проведения переговоров в Белоруссии через Польшу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир мединский, белоруссия, украина, дмитрий песков, россия, в мире, владимир зеленский
10:31 28.02.2022 (обновлено: 10:51 28.02.2022)
 
Воскресенский рассказал, как Киев подтвердил участие в переговорах

Воскресенский: Киев подтвердил участие в переговорах за десять минут до конца ожидания

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Делегация РФ, прибывшая на переговоры с представителями Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах, сказал член конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский.
"Переговоры фактически начались по инициативе президента (Белоруссии) Лукашенко, это он пытался как человек, который хочет мира между странами и народами, пытался трижды связаться с Зеленским. И только на третий раз Зеленский соизволил поговорить. Это произошло вчера, за 10 минут до истечения срока ультиматума российской делегации, которая приехала на переговоры в Гомель. Сейчас, вместо того, чтобы по прямой поехать в Гомель, это заняло бы час-два максимум... украинская делегация решила поехать большим кругом через Польшу", - сказал Воскресенский в эфире Первого канала.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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По его словам, украинская делегация заехала через Брест. "Сейчас переговоры должны начаться, но трудно предсказывать что-либо, потому что не все стороны переговоров являются самостоятельными", - добавил Воскресенский.
Ранее украинская сторона выбрала Гомель как место переговоров, российская делегация ожидала в воскресенье подтверждение переговоров до 15.00 по местному времени.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в понедельник сообщил, что площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.
До этого Воскресенский говорил РИА Новости, что после разговора с Лукашенко Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Воскресенский сообщал, что переговоры вместо ранее заявленного вечера воскресенья пройдут утром в понедельник, потому что украинская делегация из соображений безопасности выехала наземным транспортом к месту проведения переговоров в Белоруссии через Польшу.
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06:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийБелоруссияУкраинаДмитрий ПесковРоссияВ миреВладимир Зеленский
 
 
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