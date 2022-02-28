10:30 28.02.2022 (обновлено: 10:47 28.02.2022)
В "Слуге народа" заявили, что переговоры начнутся в течение полутора часов
Представитель "Слуги народа" Кравчук: переговоры начнутся в течение полутора часов
Зал, где пройдут переговоры России и Украины
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель главы фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире ТВ заявила, что украинская делегация летит на польском вертолете, переговоры начнутся в течение часа-полутора.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
"По поводу переговоров. Они еще не начались, мы на связи с Давидом Арахамией (руководитель фракции "Слуга народа" - ред.)... Они сейчас еще летят на польском вертолете.... Никто не собрался ехать по прямой через Полесье, поэтому наша делегация поехала через Польшу... Я думаю, что в течение часа-полутора начнутся переговоры", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". Она отметила, что использование такого обходного пути позволило Киеву стянуть дополнительные силы, в частности к областным центрам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: К. Волков