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Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00
Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00 - РИА Новости, 28.02.2022
Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00
Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся около 12:00, сообщил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:13
2022-02-28T10:13
2022-02-28T10:55
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Переговоры представителей Москвы и Киева начнутся около 12:00, сообщил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский."Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно мы в 12 сядем за стол переговоров", — сказал он.Мединский добавил, что состав украинской делегации известен, но раскрывать его нельзя до начала встречи."Это достаточно высокий уровень", — заявил он.Проведение переговоров стороны согласовали накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не очень верит" в результаты этой встречи.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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"Не спали всю ночь" – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами с Украиной, заявил журналистам глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
2022-02-28T10:13
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РИА Новости
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:13 28.02.2022 (обновлено: 10:55 28.02.2022)
Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00
Глава делегации Мединский: переговоры России и Украины начнутся ориентировочно в 12:00