Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775480086.html
В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины
В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины
Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:52
2022-02-28T09:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162876_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3ae9a29f9aa95251be5d39ccccb262e.jpg
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза."Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", — заявил он.Глаз подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, уточнил пресс-секретарь.По информации источников, близких к процессу, украинская делегация уже находится на территории Белоруссии. Так, по словам политолога Юрия Воскресенского, они направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти. Кроме того, есть информация, что время проведения переговоров может сместиться — украинская делегация захочет выспаться после дороги, заявил источник.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель — именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Белоруссия и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать — по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка — Вильча.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775469242.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162876_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_ee3dd1cf064e1ae87cddafbc6ec619fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, украина
08:52 28.02.2022 (обновлено: 09:20 28.02.2022)
 
В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: площадка для переговоров России и Украины готова

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Здание МИД Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
"Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", — заявил он.
Глаз подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, уточнил пресс-секретарь.
По информации источников, близких к процессу, украинская делегация уже находится на территории Белоруссии. Так, по словам политолога Юрия Воскресенского, они направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти. Кроме того, есть информация, что время проведения переговоров может сместиться — украинская делегация захочет выспаться после дороги, заявил источник.
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
06:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель — именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Белоруссия и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать — по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка — Вильча.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала