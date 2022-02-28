https://ria.ru/20220228/peregovory-1775480086.html

В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины

В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

В Белоруссии заявили о готовности площадки для переговоров России и Украины

Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:52

2022-02-28T08:52

2022-02-28T09:20

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Переговорная площадка России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, приводит агентство Sputnik Беларусь слова пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза."Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", — заявил он.Глаз подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи, уточнил пресс-секретарь.По информации источников, близких к процессу, украинская делегация уже находится на территории Белоруссии. Так, по словам политолога Юрия Воскресенского, они направляются к месту проведения переговоров на берегу Припяти. Кроме того, есть информация, что время проведения переговоров может сместиться — украинская делегация захочет выспаться после дороги, заявил источник.Переговоры должны были состояться еще накануне. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в Гомель — именно этот город выбрала украинская сторона. Но чуть позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не устраивает Белоруссия и переговоры должны пройти в какой-то другой стране. Тем не менее после телефонного разговора Александра Лукашенко с украинским президентом встречу удалось согласовать — по сведениям Sputnik Беларусь, она пройдет в Гомельской области, на пункте пропуска Александровка — Вильча.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775469242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, белоруссия, россия, украина