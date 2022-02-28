Житель Николаевки в ДНР призвал Байдена уйти на пенсию

Житель Николаевки в ДНР посоветовал президенту США Джо Байдену уйти на пенсию
Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.
Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.
Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.
Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.
По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.
По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.
Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.
Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.
Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.
Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.
Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.
Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.
С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.
С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.
Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.
Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.
Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.
Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.
Украинские военные, отступая, бросают технику, боеприпасы и имущество.
Там, где недавно были ВСУ, остались лишь противотанковые выстрелы к РПГ, гранаты и патроны.
По состоянию на 28 февраля подразделения ДНР взяли под контроль 18 населенных пунктов. Один из них — Николаевка.
Те жители Николаевки, кто не уехал из села, во время боевых действий прятались в подвалах.
Военнослужащие возле машины, поврежденной в результате обстрела украинскими реактивными системами залпового огня.
Боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.
С начала операции уничтожено 1114 объектов украинской военной инфраструктуры.
Наступление идет по плану, заявляет Народная милиция ДНР.
Военнослужащие водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации в Николаевке.