https://ria.ru/20220228/pensiya-1775651243.html

Житель Николаевки в ДНР призвал Байдена уйти на пенсию

Житель Николаевки в ДНР призвал Байдена уйти на пенсию - РИА Новости, 28.02.2022

Житель Николаевки в ДНР призвал Байдена уйти на пенсию

Житель недавно освобожденного от украинских войск подразделениями ДНР населенного пункта Николаевка посоветовал президенту США Джо Байдену "уйти на пенсию". РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:07

2022-02-28T19:07

2022-02-28T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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донбасс

джо байден

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НИКОЛАЕВКА (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Житель недавно освобожденного от украинских войск подразделениями ДНР населенного пункта Николаевка посоветовал президенту США Джо Байдену "уйти на пенсию".Во время разговора с журналистами во дворе жилого дома неподалеку стали разрываться снаряды, пущенные со стороны, контролируемой украинскими войсками. В понедельник в Донецке и окрестных населенных пунктах заметно усилились обстрелы жилых районов – как частного сектора, так и многоэтажек.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Пусть идет на пенсию и сидит дома" – житель Николаевки в ДНР передал привет Байдену "Пусть идет на пенсию и сидит дома" – житель Николаевки в ДНР передал привет Байдену 2022-02-28T19:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, джо байден