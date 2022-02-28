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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/opros-1775674741.html
Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос
Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос - РИА Новости, 28.02.2022
Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос
Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22%, следует из исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:40
2022-02-28T20:40
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22%, следует из исследования ВЦИОМ.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете вы решение провести специальную военную операцию России на Украине, 68% россиян ответили, что скорее поддерживают, 22% скорее не поддерживают, 10% затруднились ответить.Опрос проведён 25 и 27 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр
20:40 28.02.2022
 
Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос

ВЦИОМ: 68% россиян скорее поддерживают решение о спецоперации по демилитаризации Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22%, следует из исследования ВЦИОМ.
На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете вы решение провести специальную военную операцию России на Украине, 68% россиян ответили, что скорее поддерживают, 22% скорее не поддерживают, 10% затруднились ответить.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опрос проведён 25 и 27 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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