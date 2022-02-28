https://ria.ru/20220228/opros-1775674741.html

Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос

Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос - РИА Новости, 28.02.2022

Спецоперацию на Украине скорее поддерживают 68% россиян, показал опрос

Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22%, следует из исследования ВЦИОМ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:40

2022-02-28T20:40

2022-02-28T20:40

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Решение о спецоперации по демилитаризации Украины скорее поддерживают 68% россиян, скорее против 22%, следует из исследования ВЦИОМ.На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете вы решение провести специальную военную операцию России на Украине, 68% россиян ответили, что скорее поддерживают, 22% скорее не поддерживают, 10% затруднились ответить.Опрос проведён 25 и 27 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр