https://ria.ru/20220228/oon-1775517877.html

СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине

СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине

Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:34

2022-02-28T11:34

2022-02-28T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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признание днр и лнр в россии

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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования.В пользу проведения дебатов проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775500268.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии