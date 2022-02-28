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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/oon-1775517877.html
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:34
2022-02-28T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования.В пользу проведения дебатов проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775500268.html
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:34 28.02.2022 (обновлено: 11:39 28.02.2022)
 
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине

СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования.
В пользу проведения дебатов проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.
Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Сирии заявили о поддержке российской военной операции на Украине
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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