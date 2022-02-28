https://ria.ru/20220228/oon-1775517877.html
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:34
2022-02-28T11:34
2022-02-28T11:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования.В пользу проведения дебатов проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:34 28.02.2022 (обновлено: 11:39 28.02.2022)
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
СПЧ ООН согласовал проведение срочных дебатов по ситуации на Украине
ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине, свидетельствуют итоги голосования.
В пользу проведения дебатов проголосовало 29 государств, 13 воздержались, включая Казахстан, Намибию, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан. Против выступило пять стран, в том числе Россия, Куба и Венесуэла.
Срочные дебаты СПЧ проводил всего шесть раз. По итогам дебатов может быть принята резолюция, проект которой должно поддержать как минимум 24 страны.
Опубликовано: М. Моргоева