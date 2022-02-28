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ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин
Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T20:33
2022-02-28T20:33
2022-03-01T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин."К сожалению, (обстрелы) продолжаются, и с большим остервенением, потому что вооруженные формирования Украины терпят поражение, то есть один участок фронта за другим", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он добавил, что таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно."У нас пять погибших среди гражданского населения и 16 раненых", - подчеркнул он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия падения боеприпаса у жилого дома в Донецке
Боеприпас упал у жилого дома в Кировском районе Донецка.
2022-02-28T20:33
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
20:33 28.02.2022 (обновлено: 13:00 01.03.2022)
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: украинские военные продолжают обстрелы с еще большим остервенением