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ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин

ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022

ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин

Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T20:33

2022-02-28T20:33

2022-03-01T13:00

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денис пушилин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин."К сожалению, (обстрелы) продолжаются, и с большим остервенением, потому что вооруженные формирования Украины терпят поражение, то есть один участок фронта за другим", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он добавил, что таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно."У нас пять погибших среди гражданского населения и 16 раненых", - подчеркнул он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Последствия падения боеприпаса у жилого дома в Донецке Боеприпас упал у жилого дома в Кировском районе Донецка. 2022-02-28T20:33 true PT0M51S

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Ольга Филиппова

в мире, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин