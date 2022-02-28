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ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220228/obstrely-1775672959.html
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.03.2022
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин
Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T20:33
2022-03-01T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин."К сожалению, (обстрелы) продолжаются, и с большим остервенением, потому что вооруженные формирования Украины терпят поражение, то есть один участок фронта за другим", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он добавил, что таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно."У нас пять погибших среди гражданского населения и 16 раненых", - подчеркнул он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецк (днр)
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Последствия падения боеприпаса у жилого дома в Донецке
Боеприпас упал у жилого дома в Кировском районе Донецка.
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в мире, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
20:33 28.02.2022 (обновлено: 13:00 01.03.2022)
 
ВСУ продолжают обстреливать ДНР с еще большим остервенением, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: украинские военные продолжают обстрелы с еще большим остервенением

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать ДНР, но с большим остервенением, чем раньше, заявил глава республики Денис Пушилин.
"К сожалению, (обстрелы) продолжаются, и с большим остервенением, потому что вооруженные формирования Украины терпят поражение, то есть один участок фронта за другим", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Он добавил, что таких обстрелов Горловки и Донецка не было давно.
"У нас пять погибших среди гражданского населения и 16 раненых", - подчеркнул он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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