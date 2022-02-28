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Украинские войска обстреляли Васильевку и Горловку, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Васильевку и Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска обстреляли Васильевку и Горловку, заявили в ДНР

Украинские войска в понедельник за час обстреляли населенные пункты Васильевка и Горловка в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:15

2022-02-28T17:15

2022-02-28T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

владимир путин

зайцево

киев

россия

стирол

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за час обстреляли населенные пункты Васильевка и Горловка в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Новоселовка Вторая – населенному пункту Васильевка выпущено: 10 мин калибром 120 мм и 4 гранаты из РПГ; по населенному пункту Троицкое- населенному пункту Горловка, выпущено 20 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Как сообщается, обстрелы двух населенных пунктов были зафиксированы с 14.10 до 15.10 (совпадает с мск).Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, зайцево, киев, россия, стирол, донецкая народная республика, горловка