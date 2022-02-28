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Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта, заявили в ЛНР

Украинские войска в понедельник за два часа два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, выпустили 15 снарядов запрещенных калибров, следует из РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:56

2022-02-28T16:56

2022-02-28T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

москва

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за два часа два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, выпустили 15 снарядов запрещенных калибров, следует из сообщения представительства республики в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - говорится в сообщении.Обстрелам подверглись населенные пункты Санжаровка и Донецкий. Украинские войска в ходе обстрелов применили артиллерийские орудия запрещенного калибра 122 миллиметра, а также минометы. Всего по населенным пунктам было выпущено 15 снарядов.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

москва

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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