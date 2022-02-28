https://ria.ru/20220228/obstrel-1775584123.html
Окраины Донецка подверглись обстрелу
Окраины Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 28.02.2022
Окраины Донецка подверглись обстрелу
Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:08
2022-02-28T15:08
2022-02-28T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg
ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.Очередной обстрел города начался около 14.40 (по мск), всего было слышно около шести-семи взрывов, по состоянию на 14.56 артналет продолжается.Судя по шуму, обстрелу подвергаются северные окраины города.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_258:753:1984:2048_1920x0_80_0_0_079c176b1d5241ac995cca62a7f76ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)
Окраины Донецка подверглись обстрелу
Северные окраины Донецка подверглись обстрелу со стороны украинской артиллерии