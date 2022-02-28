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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775584123.html
Окраины Донецка подверглись обстрелу
Окраины Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 28.02.2022
Окраины Донецка подверглись обстрелу
Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:08
2022-02-28T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.Очередной обстрел города начался около 14.40 (по мск), всего было слышно около шести-семи взрывов, по состоянию на 14.56 артналет продолжается.Судя по шуму, обстрелу подвергаются северные окраины города.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)
15:08 28.02.2022
 
Окраины Донецка подверглись обстрелу

Северные окраины Донецка подверглись обстрелу со стороны украинской артиллерии

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.
Очередной обстрел города начался около 14.40 (по мск), всего было слышно около шести-семи взрывов, по состоянию на 14.56 артналет продолжается.
Судя по шуму, обстрелу подвергаются северные окраины города.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)
 
 
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