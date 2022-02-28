https://ria.ru/20220228/obstrel-1775584123.html

Окраины Донецка подверглись обстрелу

Окраины Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 28.02.2022

Окраины Донецка подверглись обстрелу

Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:08

2022-02-28T15:08

2022-02-28T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК (ДНР), 28 фев - РИА Новости. Донецк находится под обстрелом украинской артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.Очередной обстрел города начался около 14.40 (по мск), всего было слышно около шести-семи взрывов, по состоянию на 14.56 артналет продолжается.Судя по шуму, обстрелу подвергаются северные окраины города.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)