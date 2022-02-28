https://ria.ru/20220228/obstrel-1775581594.html
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР
Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:00
2022-02-28T15:00
2022-02-28T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6b40f9135199e927bf42ea1f3ecd93b.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка, по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.Согласно информации штаба, кроме повреждений жилых домов, в некоторых местах города горят гражданские автомобили.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581014_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c97cd2084d5170fab62228e9240ca16.jpg
Последствия обстрелов в Кировском районе Донецка
Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских войск в Кировском районе Донецка, сообщили РИА Новости местные жители. Очевидцы рассказывают подробности обстрелов, корреспондент РИА Новости показывает кадры последствий.
2022-02-28T15:00
true
PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:00 28.02.2022 (обновлено: 15:05 28.02.2022)
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР
Штаб обороны ДНР: ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка