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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775581594.html
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР
Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:00
2022-02-28T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка, по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.Согласно информации штаба, кроме повреждений жилых домов, в некоторых местах города горят гражданские автомобили.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Последствия обстрелов в Кировском районе Донецка
Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских войск в Кировском районе Донецка, сообщили РИА Новости местные жители. Очевидцы рассказывают подробности обстрелов, корреспондент РИА Новости показывает кадры последствий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:00 28.02.2022 (обновлено: 15:05 28.02.2022)
 
ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР

Штаб обороны ДНР: ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка, по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.
Согласно информации штаба, кроме повреждений жилых домов, в некоторых местах города горят гражданские автомобили.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
Опубликовано: О. Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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