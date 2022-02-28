https://ria.ru/20220228/obstrel-1775581594.html

ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР

ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

ВСУ повредили жилые дома, обстреляв Киевский район Донецка, заявили в ДНР

Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:00

2022-02-28T15:00

2022-02-28T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775581014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6b40f9135199e927bf42ea1f3ecd93b.jpg

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Донецка, по городу было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.Согласно информации штаба, кроме повреждений жилых домов, в некоторых местах города горят гражданские автомобили.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрелов в Кировском районе Донецка Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле со стороны украинских войск в Кировском районе Донецка, сообщили РИА Новости местные жители. Очевидцы рассказывают подробности обстрелов, корреспондент РИА Новости показывает кадры последствий. 2022-02-28T15:00 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс