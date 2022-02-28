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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775509216.html
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов - РИА Новости, 28.02.2022
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов
Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, женщину 1951 года рождения госпитализировали, ее диагноз устанавливается.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, москва
11:07 28.02.2022
 
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов

В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, женщину 1951 года рождения госпитализировали, ее диагноз устанавливается.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевМосква
 
 
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