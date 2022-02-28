https://ria.ru/20220228/obstrel-1775509216.html

В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов

В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов - РИА Новости, 28.02.2022

В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов

Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:07

2022-02-28T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, женщину 1951 года рождения госпитализировали, ее диагноз устанавливается.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, киев, москва