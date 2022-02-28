https://ria.ru/20220228/obstrel-1775509216.html
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов - РИА Новости, 28.02.2022
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов
Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:07
2022-02-28T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775230007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0b179911b0ab5490ffb0c99de481ce1.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Женщина девять часов находилась под завалами дома в результате обстрелов со стороны украинских войск по населенному пункту Новоигнатовка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, женщину 1951 года рождения госпитализировали, ее диагноз устанавливается.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775230007_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c452a517aa576a27aaba034f12428929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, киев, москва
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов
В ДНР женщина девять часов провела под завалами в результате обстрелов со стороны ВСУ