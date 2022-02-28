Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:10
2022-02-28T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
twitter
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_ce6114a892cd1fa4bc3585cddabaeb8d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украины со стороны альянса."Я только что поговорил с президентом Зеленским и выразил ему высокую оценку смелости народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее Столтенберг уже сообщал о наращивании поставок Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/braziliya-1775491284.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_4b45439f5d33e86fa48d886b0a81582b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, twitter, нато, признание днр и лнр в россии
13:10 28.02.2022
 
Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг поговорил с Зеленским и сообщил об усилении поддержки Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украины со стороны альянса.
"Я только что поговорил с президентом Зеленским и выразил ему высокую оценку смелости народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь", - написал Столтенберг в Twitter.
Ранее Столтенберг уже сообщал о наращивании поставок Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:02В мире
Президент Бразилии призвал НАТО не "обострять конфликт на Украине"
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассTwitterНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала