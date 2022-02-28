https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html

Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины

Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:10

2022-02-28T13:10

2022-02-28T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

twitter

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/10/1560471069_0:221:2859:1829_1920x0_80_0_0_ce6114a892cd1fa4bc3585cddabaeb8d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украины со стороны альянса."Я только что поговорил с президентом Зеленским и выразил ему высокую оценку смелости народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь", - написал Столтенберг в Twitter.Ранее Столтенберг уже сообщал о наращивании поставок Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/braziliya-1775491284.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, twitter, нато, признание днр и лнр в россии