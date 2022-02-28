Генсек НАТО пообещал Зеленскому усилить поддержку Украины
Генсек НАТО Столтенберг поговорил с Зеленским и сообщил об усилении поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил в понедельник с Владимиром Зеленским, и заявил об усилении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украины со стороны альянса.
I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022
Ранее Столтенберг уже сообщал о наращивании поставок Украине противотанковых и противовоздушных систем, а также боеприпасов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: М. Моргоева