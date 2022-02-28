https://ria.ru/20220228/mid-1775556810.html
Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД
Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.02.2022
Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД
Речи об отзыве российских послов из страны Евросоюза не идет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:43
2022-02-28T13:43
2022-02-28T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Речи об отзыве российских послов из страны Евросоюза не идет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/kitay-1775501095.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии
13:43 28.02.2022 (обновлено: 13:48 28.02.2022)
Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД
Замглавы МИД Иванов: речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет