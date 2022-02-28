https://ria.ru/20220228/mid-1775556810.html

Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД

Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД - РИА Новости, 28.02.2022

Речи об отзыве российских послов из стран ЕС нет, заявили в МИД

Речи об отзыве российских послов из страны Евросоюза не идет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:43

2022-02-28T13:43

2022-02-28T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Речи об отзыве российских послов из страны Евросоюза не идет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/kitay-1775501095.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии