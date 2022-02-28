Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России
Мэра Купянска Мацегору подозревают в госизмене на Украине из-за поддержки сил России
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ по демилитаризации: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового.
"Ему (мэру Купянска - ред.) сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что из-за действий мэра территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Опубликовано: Ольга Филиппова