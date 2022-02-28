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Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России

Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России - РИА Новости, 28.02.2022

Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России

Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:18

2022-02-28T17:18

2022-02-28T17:18

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ по демилитаризации: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового."Ему (мэру Купянска - ред.) сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.Она добавила, что из-за действий мэра территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, харьковская область