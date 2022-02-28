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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России
Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России - РИА Новости, 28.02.2022
Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России
Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:18
2022-02-28T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
харьковская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ по демилитаризации: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового."Ему (мэру Купянска - ред.) сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.Она добавила, что из-за действий мэра территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
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Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, харьковская область
17:18 28.02.2022
 
Мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за поддержки сил России

Мэра Купянска Мацегору подозревают в госизмене на Украине из-за поддержки сил России

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР и ВС РФ водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ по демилитаризации: взяли мэра харьковского Южного, его зама, главу полиции и участкового.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
"Ему (мэру Купянска - ред.) сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене. 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что из-за действий мэра территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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26 февраля, 08:00
Два дня в Киеве, которые изменят мир
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРХарьковская область
 
 
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