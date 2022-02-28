https://ria.ru/20220228/maslenitsa-1775147450.html

"Советский новодел". Как заново придумали одну из самых популярных дат

"Советский новодел". Как заново придумали одну из самых популярных дат - РИА Новости, 28.02.2022

"Советский новодел". Как заново придумали одну из самых популярных дат

В России начинается Масленица — один из самых популярных праздников. Но мало кто знает смысл некоторых ее обрядов. О том, что на самом деле отмечают всю неделю, РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:00

2022-02-28T08:00

2022-02-28T14:45

религия

брянская область

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Никита Бизин. В России начинается Масленица — один из самых популярных праздников. Но мало кто знает смысл некоторых ее обрядов. О том, что на самом деле отмечают всю неделю, — в материале РИА Новости.Время настроитьсяМясопуст, блинщина, сырная неделя — названий много. Праздновали еще в дохристианские времена. Правда, именовали иначе, а вот как, неясно: слово "масленица" известно лишь с XV века.Термин, кстати, чисто церковный. Все дело в том, что особый период выпадает на последние семь дней перед Великим постом."Масленичная неделя — самый строгий подготовительный этап к говению. По уставу нельзя вкушать мясо. В эти дни человек настраивается на длительное воздержание", — говорит настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.В церковном календаре торжественную неделю называют совсем не празднично: "О Страшном суде". Верующим напоминают, что ждет людей после всеобщего воскресения.Поэтому священники призывают готовиться не только физически, но и духовно. На масляной седмице в среду и пятницу в храмах совершают особые службы по великопостному уставу. "Конечно, — отмечает отец Александр, — нельзя забывать и о добрых делах — ради "ближнего своего".Никаких посиделокНо на Масленицу об этом вспоминают далеко не все. Праздник прежде всего ассоциируют с веселыми гуляньями. Повод есть: конец зиме — пора встречать весну.Давно, еще до Крещения, устраивали поминки в период весеннего равноденствия, 21-23 марта. Поэтому главный атрибут — блины — считали поминальным блюдом."Отсюда поверье, что будто бы славяне называли торжество "Комоедицей": мол, первый блин всегда комом. Этой точки зрения придерживаются неоязычники. Но такое именование мы встречаем лишь в этнографических документах XIX века. Да и то всего один раз", — говорит фольклорист Екатерина Дорохова.Еще одно заблуждение — о чучеле Зимы, которое сжигают на праздник. Оказывается, еще 150 лет назад такого обряда не было."Тогда сжигали всякую ветошь. Связано это с тем, что в древности Масленица символизировала конец года, — поясняет исследователь. — Поэтому и провожали его соответствующим образом: бросали в костер старые вещи".Не было и названий для каждого дня масляной седмицы. Хотя принято считать, что в понедельник, "Встречу", пекли блины. Во вторник, "Заигрыш", начинались первые гулянья. В среду — "Тещины блины". В четверг — "Разгуляй". В пятницу — "Тещины вечерки". А в субботу — "Золовкины посиделки"."Все эти названия — результат работы советских культурно-досуговых учреждений. Более ранних этнографических сведений мы просто не встретим, — подчеркивает Дорохова. — Массовикам-затейникам нужно было придумать развлечения на каждый день недели. Вот и получилось расписание, которое потом укоренилось в народе".Лишь один день не выдумали — Прощеное воскресенье. Его взяли из церковного календаря.Забытые традицииВообще, удивительно, что в советские годы Масленицу, несмотря на происхождение, отмечали свободно. Коммунистической идеологии она не мешала. Правда, о религиозной составляющей не упоминали. Из-за этого многие сегодня спорят, какой же это праздник — церковный или языческий."Влияние христианства здесь очень слабое. Оно лишь незначительно сдвинуло сроки торжества — перед Великим постом, а не на весеннее равноденствие", — уточняет Дорохова.Несмотря на языческий характер, Масленицу на Руси праздновали всегда. Церковь относилась к гуляньям снисходительно.Да и на многие обычаи закрывала глаза. Например, в старину на юношей, которые еще не женились, вешали "колодку" — небольшое бревно. Чтобы его снять, нужно откупиться. А на Кубани с такими же поленьями ходили и девушки. Так народ шутливо ругал тех, кто за прошедший год не остепенился."Сегодня на Масленицу часто катаются на санках. Раньше развлечение имело глубокий религиозный смысл, — рассказывает фольклорист. — Во-первых, возили исключительно молодоженов — на долгую счастливую жизнь. Кроме того, старики приговаривали: "Кто дольше проедет, у того и лен будет длиннее". То есть это своего рода сельскохозяйственная магия".Давно забыли и другой обычай, распространенный некогда в Курской, Смоленской и Брянской областях. Девушка, которая вышла замуж в предыдущем году, должна обязательно навестить на масленичной неделе родителей."Ее связь с отчим домом еще не окончательно исчезла. Поэтому нужно окончательно попрощаться с родными и начать новую жизнь. Отсюда, кстати, обилие печальных масленичных песен", — поясняет Дорохова.Сегодня об этих традициях уже никто не знает. Но, несмотря на это, Масленица по-прежнему остается популярным народным праздником.

https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html

брянская область

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

брянская область, аналитика - религия и мировоззрение