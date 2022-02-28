https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html

Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин

Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин - РИА Новости, 28.02.2022

Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин

Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:25

2022-02-28T13:25

2022-02-28T14:39

в мире

эдуард басурин

донецкая народная республика

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован", — подчеркнул представитель ведомства.Как добавил Басурин, в Донецке рассчитывают, что украинские военные, находящиеся в городе, сделают все возможное для спасения мирных жителей. При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. В июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды Мариуполя стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/obstrel-1775550661.html

https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775559616.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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