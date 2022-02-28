https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин - РИА Новости, 28.02.2022
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:25
2022-02-28T13:25
2022-02-28T14:39
в мире
эдуард басурин
донецкая народная республика
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован", — подчеркнул представитель ведомства.Как добавил Басурин, в Донецке рассчитывают, что украинские военные, находящиеся в городе, сделают все возможное для спасения мирных жителей. При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. В июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды Мариуполя стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/obstrel-1775550661.html
https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775559616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, мариуполь, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, москва
13:25 28.02.2022 (обновлено: 14:39 28.02.2022)
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
Басурин заявил, что Мариуполь скоро может быть блокирован силами ДНР