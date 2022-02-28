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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин - РИА Новости, 28.02.2022
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:25
2022-02-28T14:39
в мире
эдуард басурин
донецкая народная республика
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован", — подчеркнул представитель ведомства.Как добавил Басурин, в Донецке рассчитывают, что украинские военные, находящиеся в городе, сделают все возможное для спасения мирных жителей. При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. В июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды Мариуполя стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, эдуард басурин, донецкая народная республика, мариуполь, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, москва
13:25 28.02.2022 (обновлено: 14:39 28.02.2022)
 
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин

Басурин заявил, что Мариуполь скоро может быть блокирован силами ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак "Z" на бронетехнику под Волновахой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Силы ДНР могут в скором времени заблокировать Мариуполь, заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован", — подчеркнул представитель ведомства.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил о серьезном обстреле западной окраины Донецка
Как добавил Басурин, в Донецке рассчитывают, что украинские военные, находящиеся в городе, сделают все возможное для спасения мирных жителей.

"Мы все-таки надеемся на определенное сознание тех украинских военных, большинство которых находятся в Мариуполе. Что они смогут разоружить националистов, заковать их в наручники, сдать нам и тем самым спасти многие тысячи жизней обычных граждан".

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Эдуард Басурин
официальный представитель Народной милиции ДНР
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики. В июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Восточные пригороды Мариуполя стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
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Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаМариупольДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКиевМосква
 
 
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