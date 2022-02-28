10:14 28.02.2022 (обновлено: 10:40 28.02.2022)
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
Басурин заявил, что украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках
Украинские военнослужащие в Мариуполе
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно - отряды ВСУ, которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины.
"Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска - ред.) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины".
"Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.
Опубликовано: О. Маркова