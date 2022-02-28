Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно - отряды ВСУ, которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:14
2022-02-28T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
мариуполь
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774656762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3096383a134a3c243ee99c96255ef48.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно - отряды ВСУ, которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины."Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска - ред.) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины"."Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/nastuplenie-1775496554.html
мариуполь
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774656762_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_9a0a7df79bb45cc5ccaca15aa42bfefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эдуард басурин, мариуполь, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
10:14 28.02.2022 (обновлено: 10:40 28.02.2022)
 
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин

Басурин заявил, что украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно - отряды ВСУ, которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
"Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска - ред.) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины".
"Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР развивают наступление, заявили в Минобороны
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринМариупольВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала