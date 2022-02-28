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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775493937.html
Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР
Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР
Вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:14
2022-02-28T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины."Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины"."Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мариуполь, украина
10:14 28.02.2022 (обновлено: 10:52 28.02.2022)
 
Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР

Представитель ДНР Басурин: вопрос освобождения Мариуполя будут решать на переговорах

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины.
"Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины".
"Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраина
 
 
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