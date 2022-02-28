https://ria.ru/20220228/mariupol-1775493937.html

Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР

Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

Вопрос освобождения Мариуполя будут решать переговорами, заявили в ДНР

Вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:14

2022-02-28T10:14

2022-02-28T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вопрос освобождения Мариуполя будет решаться путем переговорного процесса, чтобы избежать больших жертв, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины."Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку "боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины"."Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления", - добавил Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мариуполь, украина