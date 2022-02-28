https://ria.ru/20220228/makron-1775537065.html

Макрон обсудит ситуацию на Украине с Шольцем и фон дер Ляйен

Макрон обсудит ситуацию на Украине с Шольцем и фон дер Ляйен - РИА Новости, 28.02.2022

Макрон обсудит ситуацию на Украине с Шольцем и фон дер Ляйен

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером примет в Париже канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен для обсуждения... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:41

2022-02-28T12:41

2022-02-28T12:56

в мире

эммануэль макрон

франция

евросоюз

нато

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник вечером примет в Париже канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен для обсуждения ситуации на Украине и "европейского суверенитета", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Также отмечается, что французский лидер в понедельник будет участвовать во встрече в режиме видеоконференции с союзниками и НАТО.Видеоконференция с участием руководителей США, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также с представителями ЕС и НАТО пройдет во второй половине дня. Затем у Макрона запланирован рабочий ужин с Шольцем, фон дер Ляйен и представителями европейских промышленников для обсуждения "вопросов европейского экономического суверенитета, в том числе с учетом событий на Украине", добавили в администрации французского лидера.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775231011.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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