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Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР

Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:44

2022-02-28T19:44

2022-02-28T19:44

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СУХУМ, 28 фев – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского лидера.Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик."Этот важный шаг подтверждает вашу братскую поддержку нашей борьбы за восстановление исторической справедливости. Убеждён, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков", - говорится в письме Пасечника абхазскому лидеру.Ранее Бжания поручил правительству Абхазии начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

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