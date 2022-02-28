Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР
Глава ЛНР Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости республики
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
СУХУМ, 28 фев – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского лидера.
Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
"Этот важный шаг подтверждает вашу братскую поддержку нашей борьбы за восстановление исторической справедливости. Убеждён, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков", - говорится в письме Пасечника абхазскому лидеру.
Ранее Бжания поручил правительству Абхазии начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.