Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/lnr-1775661726.html
Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР
Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:44
2022-02-28T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
аслан бжания
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg
СУХУМ, 28 фев – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского лидера.Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик."Этот важный шаг подтверждает вашу братскую поддержку нашей борьбы за восстановление исторической справедливости. Убеждён, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков", - говорится в письме Пасечника абхазскому лидеру.Ранее Бжания поручил правительству Абхазии начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_38cee679c3365e10aa4ed40fdd30603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, аслан бжания, владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии
19:44 28.02.2022
 
Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости ЛНР

Глава ЛНР Пасечник поблагодарил президента Абхазии за признание независимости республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
СУХУМ, 28 фев – РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента Абхазии Аслана Бжанию за признание независимости ЛНР, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского лидера.
Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
"Этот важный шаг подтверждает вашу братскую поддержку нашей борьбы за восстановление исторической справедливости. Убеждён, что это знаменательное событие укрепит дружеские взаимоотношения между нашими республиками и станет подтверждением гарантий для жителей Луганщины на свободу, развитие и достойную жизнь на земле наших предков", - говорится в письме Пасечника абхазскому лидеру.
Ранее Бжания поручил правительству Абхазии начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАслан БжанияВладимир ПутинРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала