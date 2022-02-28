https://ria.ru/20220228/lenoblast-1775523991.html

Ленобласть обозначила основные направления развития образования

Ленобласть обозначила основные направления развития образования - РИА Новости, 28.02.2022

Ленобласть обозначила основные направления развития образования

Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:55

2022-02-28T11:55

2022-02-28T11:55

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_290c525717793c7a4a839604b3568176.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка роста" и модернизировать цифровую образовательную среду в 37 школа, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования области Вероника Реброва.По ее словам, 2022 год ставит перед региональными чиновниками новые задачи по открытию новых объектов. В частности, в этом году будут открыты 22 центра "Точка роста", обновлена материально-техническая база в двух организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья, введен технопарк "Кванториум" в школе №9 в Гатчине. В течение года будет проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов школ, осуществлена модернизация цифровой образовательной среды в 37 школах, запущен Центр опережающей профессиональной подготовки в Беседском сельскохозяйственном техникуме. Кроме того, в федеральную программу модернизации школьной системы образования включены шесть школ."Важным направлением работы в этом году должно стать более активное вовлечение родительской общественности и других общественных институтов к контролю за реализацией региональных и федеральных инициатив. Как раз проект по капитальному ремонту школ, в который мы вступили, предусматривает широкое вовлечение родителей к этому процессу", — сказала Реброва.В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что по темпам строительства школьных и дошкольных учреждений Ленобласть является безусловным лидером Северо-Запада."Инвестиции в сферу образования в Ленинградской области стабильны и из года в год прирастают. Это дает серьезный и очень качественный эффект. Неслучайно многие наработки по различным направлениям — это и программные, и образовательные, и методические, и технические, и организационные практики рекомендуются министерством образования РФ к распространению", — отметил Дрозденко.

https://ria.ru/20220225/lenoblast-1775070649.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко