Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220228/lenoblast-1775523991.html
Ленобласть обозначила основные направления развития образования
Ленобласть обозначила основные направления развития образования - РИА Новости, 28.02.2022
Ленобласть обозначила основные направления развития образования
Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:55
2022-02-28T11:55
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_290c525717793c7a4a839604b3568176.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка роста" и модернизировать цифровую образовательную среду в 37 школа, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования области Вероника Реброва.По ее словам, 2022 год ставит перед региональными чиновниками новые задачи по открытию новых объектов. В частности, в этом году будут открыты 22 центра "Точка роста", обновлена материально-техническая база в двух организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья, введен технопарк "Кванториум" в школе №9 в Гатчине. В течение года будет проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов школ, осуществлена модернизация цифровой образовательной среды в 37 школах, запущен Центр опережающей профессиональной подготовки в Беседском сельскохозяйственном техникуме. Кроме того, в федеральную программу модернизации школьной системы образования включены шесть школ."Важным направлением работы в этом году должно стать более активное вовлечение родительской общественности и других общественных институтов к контролю за реализацией региональных и федеральных инициатив. Как раз проект по капитальному ремонту школ, в который мы вступили, предусматривает широкое вовлечение родителей к этому процессу", — сказала Реброва.В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что по темпам строительства школьных и дошкольных учреждений Ленобласть является безусловным лидером Северо-Запада."Инвестиции в сферу образования в Ленинградской области стабильны и из года в год прирастают. Это дает серьезный и очень качественный эффект. Неслучайно многие наработки по различным направлениям — это и программные, и образовательные, и методические, и технические, и организационные практики рекомендуются министерством образования РФ к распространению", — отметил Дрозденко.
https://ria.ru/20220225/lenoblast-1775070649.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_be9c94030e1623d90dae74f2d4b20401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко
11:55 28.02.2022
 

Ленобласть обозначила основные направления развития образования

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка роста" и модернизировать цифровую образовательную среду в 37 школа, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования области Вероника Реброва.
По ее словам, 2022 год ставит перед региональными чиновниками новые задачи по открытию новых объектов. В частности, в этом году будут открыты 22 центра "Точка роста", обновлена материально-техническая база в двух организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья, введен технопарк "Кванториум" в школе №9 в Гатчине. В течение года будет проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов школ, осуществлена модернизация цифровой образовательной среды в 37 школах, запущен Центр опережающей профессиональной подготовки в Беседском сельскохозяйственном техникуме. Кроме того, в федеральную программу модернизации школьной системы образования включены шесть школ.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:17Ленинградская область
Ленобласть за три года увеличила объемы ввода жилья в строй на 15%
"Важным направлением работы в этом году должно стать более активное вовлечение родительской общественности и других общественных институтов к контролю за реализацией региональных и федеральных инициатив. Как раз проект по капитальному ремонту школ, в который мы вступили, предусматривает широкое вовлечение родителей к этому процессу", — сказала Реброва.
В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что по темпам строительства школьных и дошкольных учреждений Ленобласть является безусловным лидером Северо-Запада.
"Инвестиции в сферу образования в Ленинградской области стабильны и из года в год прирастают. Это дает серьезный и очень качественный эффект. Неслучайно многие наработки по различным направлениям — это и программные, и образовательные, и методические, и технические, и организационные практики рекомендуются министерством образования РФ к распространению", — отметил Дрозденко.
Опубликовано: А. Смирнов
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала