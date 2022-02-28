Ленобласть обозначила основные направления развития образования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области определили основные направления и поставили перед собой новые задачи в сфере образования – в планах открыть 22 центра " Точка роста" и модернизировать цифровую образовательную среду в 37 школа, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования области Вероника Реброва.
По ее словам, 2022 год ставит перед региональными чиновниками новые задачи по открытию новых объектов. В частности, в этом году будут открыты 22 центра "Точка роста", обновлена материально-техническая база в двух организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья, введен технопарк "Кванториум" в школе №9 в Гатчине. В течение года будет проведен капитальный ремонт 14 спортивных залов школ, осуществлена модернизация цифровой образовательной среды в 37 школах, запущен Центр опережающей профессиональной подготовки в Беседском сельскохозяйственном техникуме. Кроме того, в федеральную программу модернизации школьной системы образования включены шесть школ.
"Важным направлением работы в этом году должно стать более активное вовлечение родительской общественности и других общественных институтов к контролю за реализацией региональных и федеральных инициатив. Как раз проект по капитальному ремонту школ, в который мы вступили, предусматривает широкое вовлечение родителей к этому процессу", — сказала Реброва.
В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что по темпам строительства школьных и дошкольных учреждений Ленобласть является безусловным лидером Северо-Запада.
"Инвестиции в сферу образования в Ленинградской области стабильны и из года в год прирастают. Это дает серьезный и очень качественный эффект. Неслучайно многие наработки по различным направлениям — это и программные, и образовательные, и методические, и технические, и организационные практики рекомендуются министерством образования РФ к распространению", — отметил Дрозденко.
Опубликовано: А. Смирнов