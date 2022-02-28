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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/kurs-1775518026.html
Курс евро вырос до 119,68 рубля, доллара - до 106,44 рубля
Курс евро вырос до 119,68 рубля, доллара - до 106,44 рубля - РИА Новости, 28.02.2022
Курс евро вырос до 119,68 рубля, доллара - до 106,44 рубля
Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы:... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:35
2022-02-28T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы: доллар уже подскочил до 106,445 рубля, евро - до 119,685 рубля, следует из данных торгов.Рубль раз за разом после поднятия ценовых границ обновляет исторические минимумы. Биржа сообщила, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России.После очередного поднятия границ, около 11.24 мск доллар подскочил до 106,445 рубля, а евро - до 119,685 рубля.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, курс рубля, курс доллара, россия, признание днр и лнр в россии
11:35 28.02.2022 (обновлено: 11:47 28.02.2022)
 
Курс евро вырос до 119,68 рубля, доллара - до 106,44 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи вырос до 119,68 рубля, доллара - до 106,44 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы: доллар уже подскочил до 106,445 рубля, евро - до 119,685 рубля, следует из данных торгов.
Рубль раз за разом после поднятия ценовых границ обновляет исторические минимумы. Биржа сообщила, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России.
После очередного поднятия границ, около 11.24 мск доллар подскочил до 106,445 рубля, а евро - до 119,685 рубля.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: О. Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаКурс рубляКурс доллараРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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