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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/krym-1775481407.html
Крымские татары обратились к Кадырову
Крымские татары обратились к Кадырову - РИА Новости, 28.02.2022
Крымские татары обратились к Кадырову
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:02
2022-02-28T09:16
обострение ситуации в днр и лнр
общество
республика крым
эйваз умеров
ленур ислямов
рефат чубаров
рамзан кадыров
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад полуострова.Кадыров ранее в своем Telegram-канале опубликовал несколько видео с военнослужащими из Чечни, предположительно, участвующими в российской спецоперации по демилитаризации на Украине."Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей "Меджлиса"* Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, именно эти люди виновны в организации водной, энергетической и продуктовой блокады Крыма."Эти люди должны ответить перед судом", - подчеркнул Умеров.По его словам, крымские татары целиком и полностью поддерживают решение президента России по денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html
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общество, республика крым, эйваз умеров, ленур ислямов, рефат чубаров, рамзан кадыров, донбасс, признание днр и лнр в россии
09:02 28.02.2022 (обновлено: 09:16 28.02.2022)
 
Крымские татары обратились к Кадырову

Крымские татары попросили Кадырова "не потерять из виду" организаторов блокад полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад полуострова.
Кадыров ранее в своем Telegram-канале опубликовал несколько видео с военнослужащими из Чечни, предположительно, участвующими в российской спецоперации по демилитаризации на Украине.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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"Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей "Меджлиса"* Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, именно эти люди виновны в организации водной, энергетической и продуктовой блокады Крыма.
"Эти люди должны ответить перед судом", - подчеркнул Умеров.
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По его словам, крымские татары целиком и полностью поддерживают решение президента России по денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в России
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Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРеспублика КрымЭйваз УмеровЛенур ИслямовРефат ЧубаровРамзан КадыровДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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