https://ria.ru/20220228/krym-1775481407.html

Крымские татары обратились к Кадырову

Крымские татары обратились к Кадырову - РИА Новости, 28.02.2022

Крымские татары обратились к Кадырову

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:02

2022-02-28T09:02

2022-02-28T09:16

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика крым

эйваз умеров

ленур ислямов

рефат чубаров

рамзан кадыров

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад полуострова.Кадыров ранее в своем Telegram-канале опубликовал несколько видео с военнослужащими из Чечни, предположительно, участвующими в российской спецоперации по демилитаризации на Украине."Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей "Меджлиса"* Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, именно эти люди виновны в организации водной, энергетической и продуктовой блокады Крыма."Эти люди должны ответить перед судом", - подчеркнул Умеров.По его словам, крымские татары целиком и полностью поддерживают решение президента России по денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в РоссииРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775453426.html

https://ria.ru/20220227/krym-1775119286.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, эйваз умеров, ленур ислямов, рефат чубаров, рамзан кадыров, донбасс, признание днр и лнр в россии