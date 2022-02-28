09:02 28.02.2022 (обновлено: 09:16 28.02.2022)
Крымские татары обратились к Кадырову
Крымские татары попросили Кадырова "не потерять из виду" организаторов блокад полуострова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не потерять из виду и принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад полуострова.
Кадыров ранее в своем Telegram-канале опубликовал несколько видео с военнослужащими из Чечни, предположительно, участвующими в российской спецоперации по демилитаризации на Украине.
"Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей "Меджлиса"* Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, именно эти люди виновны в организации водной, энергетической и продуктовой блокады Крыма.
"Эти люди должны ответить перед судом", - подчеркнул Умеров.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
* Организация "Меджлис крымско-татарского народа" признана экстремистской и запрещена в России
Опубликовано: Ольга Фомченкова