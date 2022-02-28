https://ria.ru/20220228/kriptovalyuta-1775499710.html

Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России

Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России - РИА Новости, 28.02.2022

Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России

Американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России, сообщается на сайте биржи. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:32

2022-02-28T10:32

2022-02-28T10:32

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России, сообщается на сайте биржи.Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 2 тысяч сотрудников."Coinbase в настоящее время не поддерживает trades (сделки - ред.) в вашей стране. Подпишитесь на наш блог, чтобы получить уведомление о включении поддержки вашей страны!" - говорится в сообщении на сайте.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, биткоин, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии