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Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России
Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России - РИА Новости, 28.02.2022
Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России
Американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России, сообщается на сайте биржи. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:32
2022-02-28T10:32
2022-02-28T10:32
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России, сообщается на сайте биржи.Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 2 тысяч сотрудников."Coinbase в настоящее время не поддерживает trades (сделки - ред.) в вашей стране. Подпишитесь на наш блог, чтобы получить уведомление о включении поддержки вашей страны!" - говорится в сообщении на сайте.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, биткоин, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Американская биржа остановила сделки по криптовалютам в России
Американская биржа Coinbase остановила сделки по криптовалютам в России