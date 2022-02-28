https://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html

ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар - РИА Новости, 28.02.2022

ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:09

2022-02-28T10:09

2022-02-28T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

бердянск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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бердянск

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, бердянск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия