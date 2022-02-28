Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар - РИА Новости, 28.02.2022
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:09
2022-02-28T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бердянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/96/1561679693_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a3fd2a92135c9924be01c5db7f148da.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775494684.html
бердянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/96/1561679693_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_d8af9573e635fd03af0da86deb4cf029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
10:09 28.02.2022 (обновлено: 10:17 28.02.2022)
 
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Представитель Минобороны Конашенков: ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт Бердянска
Торговый порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт Бердянска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", - сказал он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, заявили в Минобороны
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБердянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала