https://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар - РИА Новости, 28.02.2022
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:09
2022-02-28T10:09
2022-02-28T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бердянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар", - сказал он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
10:09 28.02.2022 (обновлено: 10:17 28.02.2022)
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Представитель Минобороны Конашенков: ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар