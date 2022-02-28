https://ria.ru/20220228/kitay-1775501095.html
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Китай не поддержал отключение России от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:37
2022-02-28T10:37
2022-02-28T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_0:55:2933:1705_1920x0_80_0_0_b595351d4f94ec446485e444b0195aca.jpg
ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Это одна из мер из нового пакета санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под новые ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры против нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", Европа закрыла для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/braziliya-1775491284.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2b7c7a1bb0a1a14b36531d9e162112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, в мире
10:37 28.02.2022 (обновлено: 11:08 28.02.2022)
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
"Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве", — так дипломат ответил на вопрос о позиции КНР по отключению России от SWIFT.
Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.
Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Это одна из мер из нового пакета санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Под новые ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз
запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры против нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк
и ВТБ
, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
", Европа закрыла для России небо.
Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.