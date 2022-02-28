https://ria.ru/20220228/kitay-1775501095.html

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Китай не поддержал отключение России от SWIFT - РИА Новости, 28.02.2022

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:37

2022-02-28T10:37

2022-02-28T11:08

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Это одна из мер из нового пакета санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под новые ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры против нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", Европа закрыла для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/braziliya-1775491284.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, в мире