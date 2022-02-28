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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/kiev-1775492642.html
Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город
Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город - РИА Новости, 28.02.2022
Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город
Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:09
2022-02-28T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", — отметил он.Также Конашенков рассказал о ситуации в украинской столице."В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", — добавил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам.Накануне Москва и Киев договорились о переговорах в Гомеле. Российская делегация ждет украинских представителей, ожидается, что встреча начнется в 12:00.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html
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в мире, ситуация в днр и лнр
10:09 28.02.2022 (обновлено: 11:12 28.02.2022)
 
Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город

Минобороны: все мирные жители Киева могут уехать из города по трассе в сторону Василькова

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоток автомобилей на выезде из Киева
Поток автомобилей на выезде из Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Поток автомобилей на выезде из Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", — отметил он.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:11
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Также Конашенков рассказал о ситуации в украинской столице.
Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", — добавил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам.
Накануне Москва и Киев договорились о переговорах в Гомеле. Российская делегация ждет украинских представителей, ожидается, что встреча начнется в 12:00.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Торговый порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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