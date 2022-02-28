https://ria.ru/20220228/kiev-1775492642.html

Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город

Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город - РИА Новости, 28.02.2022

Минобороны рассказало, как мирные киевляне могут покинуть город

Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:09

2022-02-28T10:09

2022-02-28T11:12

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает", — отметил он.Также Конашенков рассказал о ситуации в украинской столице."В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению", — добавил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны неоднократно заявляли, что не наносят удары по гражданским объектам.Накануне Москва и Киев договорились о переговорах в Гомеле. Российская делегация ждет украинских представителей, ожидается, что встреча начнется в 12:00.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр