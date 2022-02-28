https://ria.ru/20220228/khrabrovo-1775556662.html
Аэропорт Калининграда работает штатно
Аэропорт Калининграда работает штатно - РИА Новости, 28.02.2022
Аэропорт Калининграда работает штатно
Калининградский аэропорт "Храброво", несмотря на закрытие воздушного пространства странами Прибалтики, работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:26
2022-02-28T14:26
2022-02-28T14:26
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КАЛИНИНГРАД, 28 фев – РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво", несмотря на закрытие воздушного пространства странами Прибалтики, работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью хаба Наталья Грицун.В пресс-службе ведомства уточнили, что рейсы выполняются по расписанию, но по новому маршруту. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря."Первый полет по измененному маршруту отправился 26 утром в Москву, Шереметьево. Рейсы, в основном, выполняются по расписанию, но есть задержки", — рассказала Грицун.Уточняется, что время перелета в Петербург увеличилось на 20 минут (до 1 часа 40 минут), в Москву — на час (до 2 часов 20 минут).Ранее калининградские власти заявили, что воздушной блокады региона не будет.
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РИА Новости
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москва, калининград, прибалтика, шереметьево (аэропорт), санкт-петербург, новости - туризм, пассажиры, туризм, авиасообщение, аэропорт, маршруты
Аэропорт Калининграда работает штатно
Пресс-служба: калининградский аэропорт "Храброво" работает после закрытия неба Прибалтики
КАЛИНИНГРАД, 28 фев – РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво", несмотря на закрытие воздушного пространства странами Прибалтики, работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью хаба Наталья Грицун.
В пресс-службе ведомства уточнили, что рейсы выполняются по расписанию, но по новому маршруту. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря.
"Первый полет по измененному маршруту отправился 26 утром в Москву, Шереметьево. Рейсы, в основном, выполняются по расписанию, но есть задержки", — рассказала Грицун.
Уточняется, что время перелета в Петербург увеличилось на 20 минут (до 1 часа 40 минут), в Москву — на час (до 2 часов 20 минут).
Ранее калининградские власти заявили, что воздушной блокады региона не будет.
Опубликовано: Ольга Кабанова