https://ria.ru/20220228/khrabrovo-1775556662.html

Аэропорт Калининграда работает штатно

Аэропорт Калининграда работает штатно - РИА Новости, 28.02.2022

Аэропорт Калининграда работает штатно

Калининградский аэропорт "Храброво", несмотря на закрытие воздушного пространства странами Прибалтики, работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:26

2022-02-28T14:26

2022-02-28T14:26

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КАЛИНИНГРАД, 28 фев – РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво", несмотря на закрытие воздушного пространства странами Прибалтики, работает в штатном режиме, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью хаба Наталья Грицун.В пресс-службе ведомства уточнили, что рейсы выполняются по расписанию, но по новому маршруту. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря."Первый полет по измененному маршруту отправился 26 утром в Москву, Шереметьево. Рейсы, в основном, выполняются по расписанию, но есть задержки", — рассказала Грицун.Уточняется, что время перелета в Петербург увеличилось на 20 минут (до 1 часа 40 минут), в Москву — на час (до 2 часов 20 минут).Ранее калининградские власти заявили, что воздушной блокады региона не будет.

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775486613.html

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Ольга Кабанова

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